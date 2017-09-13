Dragao'da Kartal Uçuşu
Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, Avrupa serüvenine harika bir başlangıç yaptı.
Dragao'da Kartal uçuşu
Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, Avrupa serüvenine harika bir başlangıç yaptı.Dev transferlerle Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon gruptan çıkma hedefiyle başlayan Beşiktaş, zorlu Porto deplasmanında 3 puanı Talisca, Cenk Tosun ve Ryan Babel'in golleriyle alarak G Grubu'na zaferle başladı.
Porto'yu yenen ilk Türk takımı olan Siyah Beyazlılar, gruptaki diğer maçın berabere bitmesinin ardından ilk haftayı lider kapattı.
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Kaynak: EuroSport.com