Dr. Tan: Milli ürün kullanımı salgının önüne geçer
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Dr. Tan: Milli ürün kullanımı salgının önüne geçer - Haberler
Mustafa Tan, İtalya, Zeytin, Güncel

Dr. Tan: Milli ürün kullanımı salgının önüne geçer

ULUSAL Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Kurucu Başkanı ve İcra Direktörü Dr. Mustafa Tan, Güney Amerika'dan başlayıp İtalya, İspanya ve Portekiz'e yayılan zeytin bakteriyel yanıklığı salgını riskine karşı, ithalata dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

21.04.2020 08:54 | Son Güncelleme: 21.04.2020 08:55
Dr. Tan: Milli ürün kullanımı salgının önüne geçer
ULUSAL Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Kurucu Başkanı ve İcra Direktörü Dr. Mustafa Tan, Güney Amerika'dan başlayıp İtalya, İspanya ve Portekiz'e yayılan zeytin bakteriyel yanıklığı salgını riskine karşı, ithalata dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Tan, "Türkiye kendi yerli milli ürünleriyle tarımsal bakımdan kendine yeten ülkelerdendir. Her karış toprağı tarımda değerlendirmek, kaçınılmaz olmalıdır. Biz bize yeteriz. Üretim varsa, hayat var. Milli ve yerli ürün kullanımı salgının önüne geçer" dedi.

Son günlerde tarım ürünlerinde kurumaya neden olan zeytin bakteriyel yanıklığı salgını gündeme geldi. İlk incelemelerde Güney Amerika'da bulunan kahve ağaçlarından yayıldığı ortaya çıkan ve cüzzama benzetilen hastalık İtalya, İspanya ve Portekiz görülmeye başlandı. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ile Tarım ve Orman Bakanlığı da hastalıkla ilgili önlemleri almaya başladı. Türkiye'nin kendi yerli milli ürünleriyle kendine yeten bir ülke olduğuna dikkat çeken UZZK Kurucu Başkanı ve İcra Direktörü Dr. Mustafa Tan, hastalığın seyri ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

Dr. Mustafa Tan, "Son günlerde basında ve medyada zeytin cüzzamı, vebası adlarıyla anılan, zeytinde kurumaya neden olan ve üreticimizi tedirgin eden bir hastalıktan söz ediliyor. Öncelikle bunun veba veya cüzzam olmadığını söyleyebiliriz. Bunun bilimsel adı zeytin bakteriyel yanıklığıdır. Bu hastalık, kahve ağacı ithalatıyla İtalya'ya gitmiştir ve oradan da diğer Akdeniz ülkelerine yayılmaktadır. Özellikle İtalya'da oldukça büyük zeytin alanlarında kuruma vakalarına rastlıyoruz ve İtalyanlar bu konuda çok tedirgin. Önümüzdeki yıllarda zeytin üretimlerinin çok büyük sekteye uğrayabileceği, hatta eskiden kalan bu ağaçların tamamen yok olabileceği endişelerini taşıyorlar. Bu aslında bilinmeyen bir hastalık değildir. Birçok bitkide vardır. 300 tane bitkide bu hastalığa rastlanıyor. Örneğin bademde kloroz, turunçgillerde yaprak yanıklığı ismiyle anılır. Zeytinde de zeytin bakteriyel hastalığıdır. Çok şükür ki şu anda Türkiye'de henüz bu vaka yoktur" dedi.'KARANTİNA GEREKTİREN BİR HASTALIK'Türkiye'de hastalığın görülmediğini, ancak karantina gerektiren hastalık çeşitlerinden olduğunu vurgulayan Dr. Tan, hastalıkla ilgili tebliğ hazırlığında olduklarını söyledi. Dr. Tan, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, Bornova Zeytincilik Enstitüsü ve diğer zirai mücadele araştırma enstitüleri bu konuda gerekli incelemeleri yürütüyor ve hastalık gelmeden önce gerekli önlemleri almak üzere de bu konuda tebliğ hazırlığı içindeyiz. Türkiye'de bize ulaşan bir vaka yok. Ancak bu tıpkı koronavirüs de olduğu gibi bir salgın hastalık halinde olabilir ve karantina gerektiren bir hastalıktır. Bu bir bakteridir. Sokucu ve emici ağız tipine sahip böcekler tarafından bulaştırılır. Bu hastalığın görüldüğü yerlerde aynı zamanda zeytin sarı ağaç kurduna da rastlanmaktadır" diye konuştu.'İTHALATTA DİKKATLİ OLUNMALI'Hastalığın Türkiye'ye ithal edilecek fidanlarla girebileceğini söyleyen Dr. Mustafa Tan, ithalat konusunda da temkinli olunması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'nin zeytinciliğin anavatanı olduğunu vurgulayan Dr. Tan, "Anadolu zeytin ağacının anavatanıdır. Dolayısıyla anavatanında her zaman daha güçlü ağaçlar bulunuyor. Türkiye zaten zeytin ağacının gen merkezidir. Birçok badire atlatmış, binlerce yıldır burada çeşitli hastalıklara maruz kalmış, çeşitli savaşlar, olağanüstü iklim koşullarına maruz kalmış ağaçlarımızdır. Bu güçlü ağaçlardan daha fazla yararlanmak ve bunlardan fidan öğretmek en önemli önlemlerin başındadır. Özellikle zeytin fidanı getirirken ki bunu zaten istemiyoruz, bu hastalığın da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Son yıllarda bu işin fidan ticaretini yapan çok uluslu şirketler, ülkemizde bu fidanları sokmak için mücadele vermektedir. Çünkü çok kolay klonal üretmekte ve ona göre satmaktadırlar. Bu sadece zeytinden değil, aynı zamanda ithal edilen 300 kalem üründen de ülkemize yerleşebilir. Dolayısıyla karantina tedbirleri çerçevesinde kontrollerinin devletimizce hassasiyetle yapılmasında yarar görüyoruz" dedi.'ÜRETİCİ PANİKLEMEDEN AŞIRI UYGULAMDAN VAZGEÇMELİDİR'Zeytin bakteriyel yanıklığı salgınına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi veren Dr. Mustafa Tan, şunları söyledi: "Öncelikle üreticilerimiz paniklememeli. Aşırı sulama ve gübrelemeden vazgeçilmedir. Toprak analizine göre gübreleme, vahşi sulama dediğimiz salma sulama yerine, damlama sulama yapılmasıdır. Sulanmayan yerlerde bu hastalık çok fazla görünmüyor. Budama yapılırken herhangi bir hastalıklı bahçeden hastalık gelebilir. Mümkün olduğu kadar bir ağaçtan bir ağaca geçerken veya bir bahçeden bir bahçeye geçerken budama aletleri çamaşır suyuyla veya yüzde beşlik göztaşı eriyiği ile yıkanmalı, silinmelidir. Toprak işlemede çok derin sürümlerden kaçınmalıyız. Şu an için ülkemizde korkulacak bir durum yok. Tabii ki benzetmeler içinde bulunduğumuz günlerde koronavirüse benzetilse de bu bir bakteridir. Dolayısıyla bunun önlemlerini ülke olarak İtalya'da, İspanya'da, Portekiz'de yaşanan kötü örneklerden de ilham alarak alıyoruz ve bakanlık ile birlikte gerekli çalışmaları yapıyoruz. Özellikle bu ülkelerden fidan ithalatının cezbedici yanı yoktur. Türkiye kendi yerli milli ürünleriyle kendine yeten, tarımsal bakımdan kendine yeten ülkelerdendir. Bu özentiden ve bu gereklilikten ayrılarak Türkiye'deki her karış toprağa zeytin dikmek, diğer ürünleri dikmek kaçınılmaz olmalıdır. Biz bize yeteriz. Üretim varsa hayat var. Milli ve yerli ürün kullanımı salgının önüne geçer."DİKER: HASTALIK TÜRKİYE'DE YOKEdremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker de, hastalık hakkında şu bilgileri verdi:

"Son yıllarda dünyada zeytincilik sektöründe görülen ve zeytin ağacını komple kurutarak ölümüne sebep olan bir hastalık gündeme gelmekte. Bu hastalık son günlerde tekrar gündeme geldi, ancak yeni bir hastalık değil. İlk olarak da 2013 yılında İtalya'da sınırlı kalmışken, şimdi Akdeniz bölgesindeki diğer ülkelerde de görülmeye başladı. Yapılan araştırmalarda Güney Amerika'daki kahve ağaçlarından ortaya çıktığı anlaşılmıştı. Kahve ağaçlarının Avrupa'ya gelmesiyle bu hastalık yayılmıştır. Sevindirici olan yönü ise bu hastalığın ülkemizde bulunmamasıdır."


- Balıkesir

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır Haberler
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır
Survivor'da büyük kavga! Olaya müdahale eden Acun iki ismi ihraç etti Haberler
Survivor'da büyük kavga! Olaya müdahale eden Acun iki ismi ihraç etti
4 günlük sokağa çıkma yasağında detaylar belli oldu! Marketler bazı saatlerde açık olacak Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağında detaylar belli oldu! Marketler bazı saatlerde açık olacak
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi Haberler
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi
İspanya'dan gelen yolcular arasında genç kadının parmak hareketi tepki çekti Haberler
İspanya'dan gelen yolcular arasında genç kadının parmak hareketi tepki çekti
DEVA, ilk seçim anketini yaptırdı! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar Haberler
DEVA, ilk seçim anketini yaptırdı! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar
Madagaskar Cumhurbaşkanı, 'Koronavirüs ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti
Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı
Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini...
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski Müslüm Gürses dinleyip oklavayla yufka açtı
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski Müslüm Gürses dinleyip oklavayla yufka açtı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Deniz Seki Yıldız Tilbe Mustafa Keser
Spor Lionel Messi Rüştü Reçber Abdullah Avcı Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Futbolcu İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Dr. Tan: Milli ürün kullanımı salgının önüne geçer - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 09:25:18. #1.14#
title