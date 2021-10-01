Dr. Seda ŞİMŞEK TOLA' dan Makam Ziyareti - Haberler
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Dr. Seda ŞİMŞEK TOLA' dan Makam Ziyareti

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Dr. Seda ŞİMŞEK TOLA' dan Makam Ziyareti

Dr. Seda ŞİMŞEK TOLA' dan Makam ZiyaretiSüleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Seda ŞİMŞEK TOLA, Kaymakamımız Yunus Emre AKPINAR' ı makamında ziyarette bulundu.

Dr. Seda ŞİMŞEK TOLA' dan Makam ZiyaretiSüleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Seda ŞİMŞEK TOLA, Kaymakamımız Yunus Emre AKPINAR' ı makamında ziyarette bulundu. Mimarlık Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Seda ŞİMŞEK TOLA ve Proje Koordinatörü Gülen OKÇU KAÇMAZ, Kaymakam AKPINAR' la Ertokuş Medresesi'nde yapılacak olan projeler hakkında konuştular.

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Haber: Dr. Seda ŞİMŞEK TOLA' dan Makam Ziyareti - Haberler
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