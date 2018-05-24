Dr. Sarıismailoğlu: Ülkemizde Henüz Aktif Bir Kene Aşısı Yok

SİVAS Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rağıp Sarıismailoğlu havaların ısınmasıyla başlayan ve kene ısırması ile bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı konusunda uyarılarda bulundu. Sarıismailoğlu, henüz kullanıma sunulmuş aktif bir aşı olmadığını söyledi.

Havaların ısınmasıyla birlikte mesire ve piknik alanlarına insanların çok çıkması nedeniyle kene vakalarında artış yaşandığını söyleyen uzman doktor Rağıp Sarıismailoğlu, "Özellikle ilkbahar aylarının gelmesiyle ve havaların ısınmasıyla kenelerde artış var. Ölümler de çok artış görmüyoruz ama vaka sayısında bu dönemlerde artış görüyoruz. Biz Sivas ili olarak kenede endemik bir bölgeyiz. Özellikle KKKA hastalığının sık görüldüğü bir bölgedeyiz" dedi.

'KENEYİ KENDİNİZ ÇIKARMAYIN'

Piknik alanları ve yeşil alanlarda çıkarken dikkat edilmesi gerekenler hususlar hakkında bilgi veren Sarıismailoğlu şöyle konuştu:

"Vatandaşların yeşillik alanlara çıkarken özellikle açık renk kıyafetler giymeleri, kıyafetlerin paçalarını çorabın içine sokarak kapalı tutmalarını öneriyoruz. Keneler tırmanma yoluyla daha çok vücuda giriyor. Bu nedenle vücudun her yerinin kapalı olmasına çok dikkat edilmesini öneriyoruz. Bu tip alanlara çıkıldıktan sonra eve dönüldüğünde özellikle aile bireylerinin banyo öncesinde tüm vücutta kene aranmasını, çocukların saçlı deri olmak üzere kasık bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgenin aranmasını öneriyoruz. Eğer yapışmamış bir kene tespit edilirse elimize bir eldiven giyerek kenenin alınıp uzaklaştırılmasını, çıplak elle kesinlikle dokunulmamasını öneriyoruz. Eğer yapışmış bir kene var ise de en yakın acil servise kenenin çıkarılması için başvurulması gerekir. Biz kesinlikle vatandaşların keneyi ezerek, yakarak, kopararak çıkarmasını önermiyoruz. Bu konuda dikkatli olunmasını öneriyoruz "

'HENÜZ AKTİF AŞI YOK

Kene nedenli ölümlerinin en büyük sebebinin hafife alınmasından kaynaklandığını söyleyen Sarıismailoğlu şöyle devam etti:

"Kenenin çok küçümsenmesi ve vatandaşların 'bir şey olmaz, biz bunu köyümüzde görüyorduk' şeklinde yaklaşması nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. Bu nedenle kenenin çok ciddiye alınması ve en yakın acil serviste ilgili uzman tarafından çıkarılmasını öneriyoruz. Kene aşısıyla ilgili de şu an çalışmalar devam ediyor. Ama henüz ülkemizde aktif olarak girmiş bir kene aşısı yoktur. Ama ülkemizin önderliğinde kene aşısına yönelik çalışmalar devam ediyor."

KKKA'NIN BELİRTİLERİ

KKKA'nın belirtileri hakkında da bilgi veren Sarıismailoğlu, "Biz kene vakalarında özellikle kenenin tutunduktan son hastalık yapma süresi 10 gün diyoruz. Bu 10 gün içerisinde ateş, karın ağrısı, halsizlik, kusma, ishal gibi keneye özgü olmayan bütün hastalıklarda görebileceğimiz şikayetlerle birlikte eklemlerde, diş etlerinde, göz içinde kanamalar gibi şikayetler olursa mutlaka en yakın acil servise ya da enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurup bir kan ölçümü yaptırmasını istiyoruz" diye konuştu.

- Sivas