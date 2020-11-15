Dr. Şadi Yazıcı kimdir? Şadi yazıcı kaç yaşında, nereli?
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Dr. Şadi Yazıcı kimdir? Şadi yazıcı kaç yaşında, nereli?

15.11.2020 00:04 | Son Güncelleme: 15.11.2020 00:08
Dr. Şadi Yazıcı kimdir? Şadi yazıcı kaç yaşında, nereli?

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Dr. Şadi Yazıcı kimdir? Şadi yazıcı kaç yaşında, nereli? Şadi Yazıcı kitapları!

Şadi Yazıcı 1971, Erzurum doğumlu, Türk siyasetçi ve tıp doktorudur. Şadi Yazıcı kitapları! Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ŞADİ YAZICI KİMDİR?

1971 yılında Erzurum'da doğdu. 1974 yılında ailesiyle Kartal'a yerleşti ve ilk, orta, lise öğrenimini Kartal'da tamamladı. 1987 yılında liseden mezun olup, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra; doktor olarak kariyer hayatına atıldı. 1997 yılında Tuzla'da kurduğu "Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi" ile özel sektörde hizmete başladı. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı ve Tuzla, İstanbul Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı. Yedi yıl Ak Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Yöneticilik alanında yazmış olduğu makalelerden iki ödülü bulunan Yazıcı, 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan son ilçe kongresinde tekrar aday olmayarak görevini yeni bir arkadaşına bıraktı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Tuzla belediye başkan adayı oldu ve seçimlerden %40,25 oy oranı elde ederek Tuzla ilçesinin belediye başkanı oldu. 2014'te tekrar aday olan Yazıcı, %49,99 oy oranıyla yeniden Tuzla belediye başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde üçüncü kez Tuzla İlçesinin Belediye Başkanı seçildi. Özel yaşamında ise Yazıcı, Fatma Yazıcı ile evli ve iki çocuk babasıdır.

ŞADİ YAZICI KİTAPLARI!

Demokrasinin Kısa Tarihi,

Demokrasinin Çok Kısa Tarihi,

İnsanın Teknolojik Yalnızlığı

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