Dr. Şadi Yazıcı'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a: "Her vatandaşımızın talebi talimattır. Komik değildir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dr. Şadi Yazıcı'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a: "Her vatandaşımızın talebi talimattır. Komik değildir"

Dr. Şadi Yazıcı'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a: 'Her vatandaşımızın talebi talimattır. Komik değildir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatmasına bir tepki de Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan geldi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatmasına bir tepki de Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan geldi. Başkan Yazıcı, "İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır. Talepleri bizim için talimattır. Hiçbir talep önemsiz değildir, hele ki komik hiç değildir" dedi.

Geçtiğimiz ay sığınmacılar ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tepki çeken yeni açıklamalarda bulundu. Tanju Özcan, sosyal medya platformu Youtube üzerinden katıldığı bir programda çocuğu olmayan türbanlı bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatması tepki çekti. Özcan'a bir tepki de Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan geldi. Başkan Yazıcı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir açıklama paylaştı. Başkan Yazıcı, "Merhaba. Ben Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı. İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır. Talepleri bizim için talimattır. Hiçbir talep önemsiz değildir, hele ki komik hiç değildir. Saygılarımla. İyi akşamlar" dedi. - İSTANBUL

Dr. Şadi Yazıcı'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a: 'Her vatandaşımızın talebi talimattır. Komik değildir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Başörtülü kadınla ilgili anısı büyük tepki çeken Tanju Özcan özür diledi
Başörtülü kadınla ilgili anısı büyük tepki çeken Tanju Özcan özür diledi
Tanju Özcan'ın başörtülü kadınla ilgili anısı tepki çekti: Benden bebek için yardım istedi
Tanju Özcan'ın başörtülü kadınla ilgili anısı tepki çekti: Benden bebek için yardım istedi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Hamid Karzai Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Derya Şensoy Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Cristiano Ali Öztürk Salih Uçan Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dr. Şadi Yazıcı'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a: "Her vatandaşımızın talebi talimattır. Komik değildir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 13:13:41. #1.14#

title