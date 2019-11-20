Dr. sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi'nde yangın paniği
Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHABakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle servisteki hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Hastalar yeniden servise alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Videosu: Dr. sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi'nde yangın paniği