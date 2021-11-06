Dr. Rua: Uyarıma rağmen aşı olmayan gebe hastam yoğun bakımda, çok üzgünüm

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İhsan Rua, son günlerde gebelerde Covid-19 vaka sayılarında artış gözlendiğini, anne adaylarının tedirginlik yaşadığı için aşı yaptırmadığını söyledi. Uyarılarına rağmen aşı olmayan bir hastasının yoğun bakımda yattığını belirten Dr. Rua, bebeğin alındığını fakat kendisinin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek, çok üzgün olduğunu söyledi.

Dünyayı saran ve çok sayıda ölüme neden olan Covid-19, anne adaylarını da etkiliyor. Hamile olduğu için aşı yaptırmak istemeyen bazı anne adayları yoğun bakıma girebiliyor, hatta bu nedenle hayatlarını kaybedebiliyor. Van'da görevli, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İhsan Rua, bazı gebelerin aşıdan dolayı özellikle de bebekleri için tereddüt içinde olduklarını belirterek, "Oysa bizim tüm ısrarlarımıza, açıklamalarımıza, bilimsel kanıtlara rağmen bu tereddütleri yenmekte zorluk çekiyoruz. ve maalesef istemediğimiz sonuçlarla da karşılaşıyoruz. Bundan dolayı da yüreğimiz sızlıyor. Covit-19 artık aşıyla ölümlerin büyük oranda önlenebildiği bir hastalık. ve bu virüs nedeniyle aşı olmayan gebeleri çokça kaybetmeye başladık. Bu da bizi tabi ki üzüyor. Anne ve bebek ölümünü artıran bir faktör olmaya başladı" dedi.

"Örneğin hamilelere 'sakın röntgene girmeyin' veya farklı, bebeğe zarar verebilecek en küçük bir olasılığı bile haber veriyoruz. Biz bebeklerin, annelerin zarar görmesini niçin isteyelim? Öyle bir şey olursa üzüntü duyarız. Ancak yapılan tüm bilimsel araştırmalarda gebelerde bu aşının negatif etkisinin saptanmadığı bir aşıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla 6,5 milyar doza yakın uygulanmış bir aşının ve bugüne kadar ciddi bir yan etkisinin saptanmayan bir aşının hakkında olumsuz şeyler konuşulmasını benim aklım almıyor. Tüm hastalarıma aşı olup olmadıklarını soruyorum. Aşı olmakta tereddüt yaşayanları anlatmaya çalışıyorum. Hem hastalarıma hem de sosyal medyadan aşı olmaları konusunda uyarılarda bulunuyorum. Başaramadığım hastalar da oluyor."