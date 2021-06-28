Dr. Resul Yaman Pandemi Döneminde Hassasiyet ile Hizmet Veriyor
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Dr. Resul Yaman Pandemi Döneminde Hassasiyet ile Hizmet Veriyor

Dr. Resul Yaman Pandemi Döneminde Hassasiyet ile Hizmet Veriyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Dr. Resul Yaman almış olduğu eğitim, bugüne kadar edinmiş olduğu bilgiler ve uygulamalı olarak hastalara sunduğu yöntemler ile büyük başarı elde etmiştir. Estetik bir görünüm kazanmak için saç ekim işlemine başvuran İnsanların bu klinikten memnuniyet duyarak ayrılmasını hedeflemektedir.

Bugüne kadar en iyi sonuçları elde etmiş olan Dr. Resul Yaman saç ekim merkezi ile beklentilerin üzerinde hizmet vermekte, elde edilen işlemlerin başarısı oldukça yüksektir. Hem kadınlar hem de erkekler için estetik saç tasarımları gerçekleştiren profesyonel bir ekibi de bulunmaktadır. Özellikle pandemi döneminde tüm sağlık koşullarını oluşturan çok daha titizlikle işlemleri gerçekleştiren Dr. Resul Yaman tam kapanma döneminde saç ekim merkezini değerlendirebilmenizi sağlamaktadır. Saç ekimi konusunda istirahat halinde olduğunuz bu dönem büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Dr. Resul Yaman Hangi Alanda Hizmet Veriyor?

Saç ekimi konusunda en başarılı yöntem olarak bilinen FUE tekniği ile saç ekim hizmeti sağlayan Dr. Resul Yaman bunun dışında sakal ve bıyık ekimi işlemlerini gerçekleştirmektedir. Üstelik Dr. Resul Yaman uluslararası geçerliliği olan ise ISHRS üyesidir ve FUE tekniğini kullanarak başarılı çalışmalara imza atmaktadır.

Kaynak: Bültenler

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