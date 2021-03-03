Dr. Ramadan Muoemin Oglou: Ameliyatsız 10 dakikada gençleşmek mümkün

Ramadan Muoemin Oglou, "Yaşın ilerlemesiyle canlılığını kaybetmeye başlayan ciltte giderek çizgilenmeye başlayarak, kırışıp, sarkmalar meydana gelir.Ancak dolgu uygulamalarıyla yapılan küçük dokunuşlarla; cildinizi ameliyatsız yenileyip, daha genç daha dinç ve daha güzel görünebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Cildimiz 28 yaş itibari ile yaşlanmaya başlar… Yaş alma sürecinde bağ dokularımızda mevcut olan hyluronik asit zamanla azalır. Sonucunda da cilt daha mat gözükmeye başlar parlaklığı azalır ince çizgilenmezler oluşmaya başlar ve daha ileri dönemlerde sarkmalar gelişir .Ancak günümüzde hyaluronik asit dolgu enjeksiyonlarıyla daha genç ve güzel görünebilirsiniz. Hyaluronik asit; cilt altınadaki dokuları destekliyor, hacim kazandırıyor, üstelik doğal bir görüntü yaratıyor. Özellikle de cerrahi operasyondan çekinenler 10 dk lık bir işlem süresi ile yüz bölgesindeki çizgilenmelerin ve sarkıklık hafifletilmesini sağlayarak gençleşebilecekler.

Hyalüronik asit bağ dokusunun ana yapı maddesidir. Hyalüronik asit cilde canlılığı, parlaklığı, nemi, tonusu, gerginliği veren hücre matriksini oluşturur. Ciltteki yaşlanma süreci hyaluronik asidin 28 yaş itibaren azalması nedeniyle hız kazanır. Cilt hyaluronik asidin azalmasıyla canlılığını, parlaklığını, esnekliğini kaybetmeye başlar. Nemli olmayan, cilt matlaşır, kırışır ve sarkar. Bu gibi sorunlar oluşmadan yaşlanma sürecini geciktirmek için de dolgulardan faydalanabiliriz. Dışarıdan verilecek saf hyaluronik asit yaşlanma sürecini geriletecektir. Cildin daha genç ,daha sağlıklı daha parlak gözükmesini sağlayarak ilerleyen zamana rağmen daha genç kalmasını sağlar. Doğal dolgularda, saf halde hyaluronik asitler vardır. Bunlar cilt dokusunun gençlik veren komponentlerini uyararak onların üretilmesini sağlar.