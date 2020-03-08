Dr. Özlü, kadınların günlerini hediyeler ile kutladı Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi kadınlarla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, kadınların gününü kutladılar.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi kadınlarla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, kadınların gününü kutladılar.



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ve Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin hazırladığı programda Düzceli kadınlar bir araya geldi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kent Konseyi Meclis başkanı Ali Dilber, Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Gönül Asuk, Kant Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hanife Gür ile kadınların bir araya geldiği programda konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türk Kültüründe kadının erkeğin baş tacı olduğunu dile getirdi. Kadının erkeğin arkasından yürüme, ona hakların verilmemesi, şiddet uygulanmasının ise arap kültüründe olduğunu ifade etti. Dr. Faruk Özlü; "Kadın biz Türkler için çok önemlidir. Ortaasya'da, Anadolu'da hakanlarımız, beyleriyle yaptığı toplantılarda kadınlarını mutlaka yanlarına alır, toplantılarda bulunmasını sağlarlarmış. Kadınların erkeklerin arkasından yü1rümesi yada kadınları ikinci sınıf muamele görmesi ise Arap kültüründen bize gelen bir kültürdür. Bizi de ise kadın önemlidir, değerlidir. Kadınlar olmasa biz erkekler mağara adamlarına döneriz. Bu vesileyle bizi insan yapan kadınlarımızın gününü kutluyorum" dedi.



Kent Konseyi Meclisi Başkanı Ali Dilber ise kadınlar gününü kutladı.



Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Gönül Asuk ise kadınların sosyal ve ekonomik hayatın tam ortasında olduklarını belirterek, hayatın yükünü çeken kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hanife Gür ise kadınların gördüğü ikinci sınıf muameleyi hak etmediklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından ise Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan çiçekler ve hediyeler, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından kadınlara verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA