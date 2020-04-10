Dr. Özgür Bolat'tan ailelere önemli tavsiyeler Edutalks Eğitim Konuşmalarının konuğu olan eğitimci ve yazar Dr. Özgür Bolat, ailelere salgın sürecinde çocuklarının kaygılarını azaltmak için altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

Özel Bursa Kültür Okulları'nın Türkiye'nin önemli eğitimci, araştırmacı ve yazarlarını Bursalı öğrenciler ve velilerle buluşturduğu Edutalks Eğitim Konuşmaları, koronavirüs salgını nedeniyle dijital platforma taşındı.

Edutalks Eğitim Konuşmaları'nda dört farklı günde Özel Bursa Kültür Okulları öğrencilerinin velileriyle buluşacak olan eğitimci ve yazar Dr. Özgür Bolat'ın ilk online canlı yayınında 'Mutluluk ve Kaygı' konusu ele alındı.

"Duyguları yok saymayın"

Salgın sürecinde çocukların kaygısının nasıl yönetilebileceği konusunda ailelere tavsiyelerde bulunan Dr. Özgür Bolat, "Aileler çocuklarının duygularını yok sayarak onlarla iletişim kurmaya çalışıyor. Öncelikle onların korkularını yok saymayın. Daha optimist bakış açısıyla davranmamız sorun değil ama korkuyu bastırarak iletişim kurmamız daha fazla probleme yol açacaktır. Ailelerin birinci olarak yaptığı hata bu. Bunun yanı sıra çocuklarla iletişim çok önemli ama bu iletişimin planlı ve düzenli olması lazım. Televizyon izlerken, yemek yerken ya da arada sırada yapılan kısa sohbetler yerine, düzenli bir iletişim ağı kurmalısınız" dedi.

"Olumsuz haberlerden uzak tutun"

Çocukların duygu ve düşüncelerini anlamadan onlarla yapılan konuşmaların çocukların kaygısını daha da çok artırabileceğini vurgulayan Dr. Bolat, "İlk olarak çocuğumuzu karşımıza oturtup, onun ne bildiğini ve bu bilgilere nereden ulaştığını öğrenin. Çocuklar bu süreçte sizin tahmin edemediğiniz sebeplerden dolayı kaygı duyabilir. Bu yüzden çocuğunuzun hangi sebepten dolayı kaygılandığını öğrenin. Kaygıyı iyi yönetmek için çocuğunuzun baş edebilme kapasitesini artırmalısınız. Bunun için ona kendimi koruyabilirim düşüncesini oturtmalısınız. Olayları somutlaştırarak, deneyler ve oyunlar yoluyla bunu çocuğunuza öğretebilirsiniz. Bu çocuğun yetkinlik duygusunu artırır ve yetkinlik duygusu, kaygının azalmasında önemli rol oynar" diye konuştu.

Çocukları olumsuz haberlerden uzak tutmak gerektiğine değinen Dr. Bolat, "Olaylar insanlarda kaygı yaratmaz, kaygıyı yaratan insanların yorumlarıdır. Bu anlamda medya da olayları abartarak verme eğiliminde olduğundan, çocuklarınızı haberlerden mümkün olduğu kadar uzak tutmalısınız. Veliler olarak sizler de belirli saatlerde, çocuklar uyuyunca haberleri takip etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

"Bu süreci fırsata çevirin"

Ailelerin karantina sürecinde çocuklarıyla daha kaliteli vakit geçirmek ve onların bu süreçte kaygılarını azaltmak adına yapabilecekleri hakkında da tavsiyelerde bulunan Dr. Özgür Bolat şunları söyledi; "Çocuklarınızın sizi örnek aldığını unutmayın. Siz kaygınızı yenemezseniz, çocuğunuzun kaygısı da artacaktır. Bu yüzden bu süreci bir fırsat olarak değerlendirmeli ve anlam yüklemelisiniz. Bunun için farklı yollar izleyebilirsiniz. Öncelikle, belirsizliği ortadan kaldırın. Rutin bir düzen kurup, olağanüstü durumlarda, olağan yaşarsanız çocuğunuzun kaygısını azaltırsınız. Uyuyup uyanma, yemek yeme ve etkinlik saatleri oluşturun. Evde kurallarınız ve rutinleriniz olmalı. Planlar yapmalı ve bu planlara uymalısınız. Bu çocuğunuzun da iç denetim ve sorumluluk bilincini artırır. Bir insanın daha az kaygılı hissetmesinin yollarından biri de güvende hissetmektir. Bunun en önemli yolu da güçlü ilişkilerdir. Karantina süreci bunun için önemli bir fırsat. İlişkiyi güçlendirmenin en önemli yolu ise sohbet etmektir. Çocuğunuza sorular sorun ve onu dinleyin. Çocuklarınızla bağınızı güçlendirmek için beraber etkinlikler yapabilirsiniz. Unutmayın, ilişkiniz ne kadar güçlenirse kaygı o kadar azalır."

Dr. Özgür Bolat, konuşmasının sonunda, canlı yayına bağlanan ailelerin sorularını da yanıtladı. 4 farklı günde gerçekleşecek Edutalks Eğitim Konuşmaları'nın bir sonraki oturumu 11 Nisan'da devam edecek.

Kaynak: Bültenler