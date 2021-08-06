Dr. Öz "TRPM2 kanalı ve Parkinson Hastalığı" Çalışması ile Üniversitemizi Temsil Edecek

Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Ahmi Öz, "TRPM2 kanalı ve Parkinson Hastalığı" konusunda yaptığı çalışma ile "Ion Channels and Neuronal Excitability - techniques, modeling, physiology & pathology" başlıklı bilimsel etkinliğe burslu olarak katılmaya hak kazandı.