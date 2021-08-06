Dr. Öz "TRPM2 kanalı ve Parkinson Hastalığı" Çalışması ile Üniversitemizi Temsil Edecek
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Dr. Öz "TRPM2 kanalı ve Parkinson Hastalığı" Çalışması ile Üniversitemizi Temsil Edecek

Dr. Öz 'TRPM2 kanalı ve Parkinson Hastalığı' Çalışması ile Üniversitemizi Temsil Edecek
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Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Ahmi Öz, "TRPM2 kanalı ve Parkinson Hastalığı" konusunda yaptığı çalışma ile "Ion Channels and Neuronal Excitability - techniques, modeling, physiology & pathology" başlıklı bilimsel etkinliğe burslu olarak katılmaya hak kazandı.

Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Ahmi Öz, "TRPM2 kanalı ve Parkinson Hastalığı" konusunda yaptığı çalışma ile "Ion Channels and Neuronal Excitability - techniques, modeling, physiology & pathology" başlıklı bilimsel etkinliğe burslu olarak katılmaya hak kazandı.

Dr. Öz, Avrupa Sinirbilim Dernekleri Federasyonu (FENS, Belçika) ve Uluslararası Beyin Araştırma Organizasyonunca (IBRO, Kanada) desteklenen, Belgrad Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası etkinlikte hem ülkemizi hem de üniversitemizi temsil edecek.

8-12 Eylül 2021 tarihleri arasında Karadağ'ın Kotor şehrinde düzenlenecek etkinlikte; Almanya, Kuzey Makedonya, İtalya, İsrail, Macaristan, Rusya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan araştırmacılar da yer alacak.

Kaynak: Habermetre

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Dr. Öz "TRPM2 kanalı ve Parkinson Hastalığı" Çalışması ile Üniversitemizi Temsil Edecek - Haberler
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