Dr. Yeşim BAYRAKDAROĞLU Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü doçent kadrosuna atanmış bulunmaktadır
Dr. Yeşim BAYRAKDAROĞLU Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü doçent kadrosuna atanmış bulunmaktadırDr. Yeşim BAYRAKDAROĞLU Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü doçent kadrosuna atanmış bulunmaktadır.
Dr. Yeşim BAYRAKDAROĞLU Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü doçent kadrosuna atanmış bulunmaktadırDr. Yeşim BAYRAKDAROĞLU Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü doçent kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dilerim. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEKREKTÖR
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