Dr. Öğretim Üyesi Yetim: "(Lübnan'daki protestolar) Halk yaşadığı sorunların temel kaynağı olarak...

05.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:05

Lübnan'da devam eden protestoları değerlendiren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yetim, halkın yaşadığı sorunların temel kaynağı olarak ülkedeki mezhepçi yapıyı ve bunu kullanan siyasetçileri gördüğünü belirterek, protestocuların hareketlerini devrim olarak nitelendirdiğini, mezhepsel yapıya dayanmayan bir demokrasi arzusunda olduğunu ifade etti.



ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çeşitli konularda alanında uzman öğretim üyeleri ile hazırladığı ESOGÜ Gündem'de bu hafta ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yetim, Lübnan'da haftalardır devam eden protestoları değerlendirdi.



Bir saha araştırması için Lübnan'da bulunan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yetim, protestocular, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı görüşmelerde insanların ekonomik sorunlar sebebiyle sokağa çıktığının görüldüğünü ifade etti. Su, elektrik ve ulaşım gibi temel konularda önemli ekonomik sorunların yaşandığını vurgulayan Dr. Yetim, bu sorunların Lübnan'da kronik sorunlar olarak değerlendirilmesine rağmen son yaşanan protestolarla tüm kesimlerin sorunları dile getirdiğini, ekonomik sorunların mezhepleri aşan bir boyuta ulaştığını söyledi.



Protestocuların herhangi bir kesimi ya da siyasetçiyi savunmadığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yetim, halkın siyasetçilerin şaşalı yaşamlarından rahatsız olduğunu ve bölgede tüm siyasetçilerin "haramiler" olarak adlandırıldığını kaydetti. Halkın yaşadığı sorunların temel kaynağı olarak ülkedeki mezhepçi yapıyı ve bunu kullanan siyasetçileri gördüğünü belirten Yetim, protestocuların hareketlerini devrim olarak nitelendirdiğini, mezhepsel yapıya dayanmayan bir demokrasi arzusunda olduğunu ifade etti. Dr. Yetim, protestoların bu noktaya kadar şiddetten uzak bir şekilde ilerlediğinin ve protestocuların şiddete başvurma taraftarı olmadığını ve bu durumun ne kadar devam edeceğinin bilinemeyeceğini vurguladı.



Lübnan'daki protestoların ilerleyişinde Hizbullah'ın tavrının da belirleyici olduğunu söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yetim, Hizbullah'ın Lübnan'da mezhepsel yapıyı değiştirme iddiası ile ortaya çıktığını ancak bugün gelinen noktada bu yapının değişmesi önündeki en büyük engelin de Hizbullah olduğunu belirti. Yetim, Şiilerin aktif bir şekilde protestolarda yer almasından Hizbullah'ın rahatsız olduğuna da değindi. Yetim Lübnan'daki barışçıl gösterilerin nereye evrileceğinin belli olmadığını ancak Hizbullah'ın bu noktada belirleyici olacağını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA