Dr. Öğretim Üyesi Koçer: "Covid geçiren hastalar mutlaka kontrole gitmeli"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Koçer, Covid geçiren hastaların mutlaka 1 ay sonra ve 3 aylık periyotlar halinde bir hekime kontrole gitmelerini önererek, "6 ay da geçse akciğerde bir hasar bıraktığını görüyoruz ve bunların tedavileri de mutlaka uzman bir hekim tarafından...

KONYA (İHA) - İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Koçer, Covid geçiren hastaların mutlaka 1 ay sonra ve 3 aylık periyotlar halinde bir hekime kontrole gitmelerini önererek, "6 ay da geçse akciğerde bir hasar bıraktığını görüyoruz ve bunların tedavileri de mutlaka uzman bir hekim tarafından gerekmekte" dedi.

Medicana Konya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Tıbbi Direktör Dr. Öğr. Üyesi Bülent Koçer, günümüzün güncel hastalığı olan Covid-19'un yeni bir varyantı Omicron'un çok hızlı yayıldığını belirtti. Türkiye'de çok yoğun vaka sayısına ulaşıldığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Bülent Koçer, "Günlük 64 bin, 65 bin vakalara kadar çıkıyoruz. Omicron daha hızlı yayılmasına rağmen Delta varyantına göre çok daha hafif seyrediyor. Hastaneye yatış oranlarımız biraz daha düşük. Ama yine de önlemler almamız gerekiyor. Özellikle maske kullanımı, toplu alanlara çok fazla girmemek ve el temizliği çok önemli" dedi.

Hastalarda hastaneye yatış endikasyonunu nasıl yaptıklarını anlatan Bülent Koçer, "Özellikle zatürre varsa, ateşi yüksekse, kuru öksürüğü çok fazlaysa ve nefes darlığı oluyorsa biz bu hastaları hastaneye alıyoruz. Genelde semptomatik yani bir gribe benzer belirtiyle şu anda seyretmekte. Burun akıntısı, hafif ateş, öksürük, kas ve eklem ağrılarıyla hastalık kendini göstermekte. Mutlaka bu belirtileri hissedenlerin yine bir PCR testiyle bunu kontrol etmesini öneriyoruz. Sonrasında hastaların Covid geçirdikten sonra maalesef akciğer problemi olabiliyor. Akciğerde kalınlaşmalar başlıyor ve nefes darlığı gelişebiliyor ya da kalp-damar problemleri çıkabiliyor. Pankreasa da saldırabildiği için şeker hastalığı bir anda başlayabiliyor. O yüzden Covid geçiren hastaların mutlaka 1 ay sonra ve 3 aylık periyotlar halinde bir hekime kontrole gitmelerini öneriyoruz. Çünkü 6 ay da geçse akciğerde bir hasar bıraktığını görüyoruz ve bunların tedavileri de mutlaka uzman bir hekim tarafından gerekmekte" ifadelerini kullandı.

"HASTALARIMIZI ÇOK SIKI TAKİP EDİYORUZ"

Hastanede özellikle Covid vakalarında göğüs, dahiliye ve enfeksiyon hastalıkları bölümünde 3 poliklinikte hizmet vermeye çalıştıklarını aktaran Koçer, "Uzman hekimlerimiz tarafından Covid hastalarının tespiti yapıldıktan sonra durum değerlendirmesi yapılıyor. Eğer hastaların durumları ağır, yaşlı ve ek hastalığı varsa solunum yetmezliği, akciğer problemi, zatürre olanlar mutlaka tedaviye alınmak üzere hastanemizde özel ayrılmış bir kata yatırıyoruz ve orada tedavilerine başlıyoruz. Poliklinikte olan hastalarımızı da eğer semptomları çok hafifse, kan değerleri düzgünse o zaman evde izolasyon şeklinde tedavilerini veriyoruz. Çok sıkı takip ediyoruz. Sürekli arıyoruz ve onların da bizi aramasını istiyoruz. Çünkü bilindiği gibi 5. günden sonra vücutta ağır bir reaksiyon başlayabiliyor ve bu da hastanın ölümüne kadar giden bir sürece yol açabiliyor. O yüzden biz hastalarımızı sıkı takip ediyoruz" diye konuştu.

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin-İHA)

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