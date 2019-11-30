Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Bozer : "Ağrı tedavilerinde akupunkturdan faydalanılabilir"

30.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:44

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Bozer, "Akupunkturun en etkili olduğu rahatsızlıklardan birisi, ağrı tedavileri. İlaçlarla karaciğer ve böbrek üzerinde ekstra bir yük oluşturup illa ki bunun ilaçlarla çözülmesi gerektiği yönde diretmenin bir manası yok. Ağrı tedavilerinde akupunkturdan çok iyi bir şekilde faydalanılabilir." dedi.

Akupunkturist Dr. Bozer, TÜ Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu tarafından Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Tıpta Bütünsel Yaklaşım Konuşmaları: Akupunktur" konferansında, akupunkturun tarihi ve uygulama yöntemlerini anlattı.

Akupunkturun tarihinin milattan önceki dönemlere dayandığını ifade eden Dr. Bozer, o tarihlerden günümüze gelişerek ilerlediğini ve 1970 yılından itibaren de Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınan bir tedavi yöntemi olarak kabul edildiğini dile getirdi.

Bozer, akupunkturun ağrı tedavilerinde etkili olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Akupunkturun en etkili olduğu rahatsızlıklardan birisi, ağrı tedavileri. İlaçlarla karaciğer ve böbrek üzerinde ekstra bir yük oluşturup illa ki bunu ilaçlarla çözülmesi gerektiği yönde diretmenin bir manası yok. Ağrı tedavilerinde akupunkturdan çok iyi bir şekilde faydalanılabilir. Kanıtlanmış akupunktur uygulamalarının ağrı tedavilerinde modern tıbbın uygulamaları arasına girmeli. Akupunktur uygulamaları ilaç kullanımına göre daha ekonomik. Böylece ülke ekonomisi olarak da çok daha rahat edecek bir duruma gelebiliriz. Çünkü ilaçların ve tıbbi cihazların büyük bölümünü ithal ediyoruz."

Bozer, akupunkturun bilimsel kanıtlara dayalı bir uygulama olduğunu ve birçok hastalığın tedavisinde etkisinin ispatlandığını belirterek, akupunktur yönteminden faydalanılması gerektiğini söyledi.

Dr. Bozer, akupunkturun Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikle 1991 yılından beri Türkiye'de tedavi yöntemi olarak uygulandığını kaydetti.

Kaynak: AA