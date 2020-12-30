Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesine tepkiler
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Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesine tepkiler

30.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:55
Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesine tepkiler

Kadın Meclisleri ve Öğrenci Sendikası İstanbul Temsilciliği üyesi bir grup, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesine tepki gösterdi.

Kadın Meclisleri ve Öğrenci Sendikası İstanbul Temsilciliği üyesi bir grup, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesine tepki gösterdi.

Sözer'in Maltepe'deki evinin önünde ilk olarak toplanan Öğrenci Sendikası'na bağlı grup, "Aylin Hoca'nın gülüşüne sahip çıkıyoruz" yazılı pankart açarak çeşitli sloganlar attı.

Arzum Yalçın, grup adına yaptığı açıklamada, Aylin Sözer'in dün bir cani tarafından hayattan ve çok sevdiği öğrencilerinden vahşice koparıldığını söyledi.

Ardından Kadın Meclisleri üyesi bir grup da "Kadın cinayetlerini Durduracağız" ve "Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur" yazılı pankart açarak çeşitli sloganlar attı.

Fidan Ataselim'in grup adına konuşarak tepkisini dile getirmesinin ardından her iki grup dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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