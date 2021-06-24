Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Serhat İş'in Ticari Olarak Kullanılan Antikanser İlaçları ile İlgili Çalışması Yayınlandı
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Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Serhat İş'in Ticari Olarak Kullanılan Antikanser İlaçları ile İlgili Çalışması Yayınlandı

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Serhat İş'in Ticari Olarak Kullanılan Antikanser İlaçları ile İlgili Çalışması Yayınlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Gedik Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Programı Öğretim Üyemiz, Dr. Yusuf Serhat İŞ'in, günümüzde halen kanser hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarının kuantum mekaniksel olarak araştırılması ile ilgili tek yazarlı makalesi Journal of Computational Biophysics...

Gedik Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Programı Öğretim Üyemiz, Dr. Yusuf Serhat İŞ'in, günümüzde halen kanser hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarının kuantum mekaniksel olarak araştırılması ile ilgili tek yazarlı makalesi Journal of Computational Biophysics and Chemistry (SCI-E) dergisinde yayınlanmıştır.

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Kaynak: Habermetre

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Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Serhat İş'in Ticari Olarak Kullanılan Antikanser İlaçları ile İlgili Çalışması Yayınlandı - Haberler
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