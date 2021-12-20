Dr. Öğr. Üyesi Yener TOP Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç mekan Tasarımı Programı doçent kadrosuna atanmış bulunmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Yener TOP Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç mekan Tasarımı Programı doçent kadrosuna atanmış bulunmaktadır.
GÜMÜŞHANE (Habermetre) - Dr. Öğr. Üyesi Yener TOP Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç mekan Tasarımı Programı doçent kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Yener TOP Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç mekan Tasarımı Programı doçent kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dilerim. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEKREKTÖR
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