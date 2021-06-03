Dr. Öğr. Üyesi Serdar Samur'un Makalesı "Journal Of Educatıon Issıue" Dergisinin Mayıs 2021, 7'Ncı Sayısında Yayımlanmıştır
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Dr. Öğr. Üyesi Serdar Samur'un Makalesı "Journal Of Educatıon Issıue" Dergisinin Mayıs 2021, 7'Ncı Sayısında Yayımlanmıştır

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Samur'un Makalesı 'Journal Of Educatıon Issıue' Dergisinin Mayıs 2021, 7'Ncı Sayısında Yayımlanmıştır
Habermetre - Haberler | Toplum

Spor Kulüplerinin kültür değişkenlerini belirlemek ve bunun alan yazındaki karşılığını incelemek maksadıyla, "Examination of Organizational Culture Variables in Sports Organizations (Perspective from Turkey)" konulu bilimsel çalışmam "Journal of Education Issiue" dergisinin Mayıs 2021, 7...

Spor Kulüplerinin kültür değişkenlerini belirlemek ve bunun alan yazındaki karşılığını incelemek maksadıyla, "Examination of Organizational Culture Variables in Sports Organizations (Perspective from Turkey)" konulu bilimsel çalışmam "Journal of Education Issiue" dergisinin Mayıs 2021, 7 nci sayısında yayımlanmıştır.

Dergiye ulaşım linkine buradan ulaşabilirsiniz : http://www. macrothink. org/journal/index. php/jei/article/view/18531

Kaynak: Habermetre

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Dr. Öğr. Üyesi Serdar Samur'un Makalesı "Journal Of Educatıon Issıue" Dergisinin Mayıs 2021, 7'Ncı Sayısında Yayımlanmıştır - Haberler
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