Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yarmacı'nın Kitap Bölümü Yayımlandı.
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Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yarmacı'nın Kitap Bölümü Yayımlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yarmacı'nın Kitap Bölümü Yayımlandı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YARMACI'nın "Marmara Bölgesi'nin Yöresel Mutfak Kültürü" adlı kitap bölümü "Temel Bilgilerle Yöresel Mutfaklar - Örnek Menü ve Reçeteler" adlı kitapta yayınlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YARMACI'nın "Marmara Bölgesi'nin Yöresel Mutfak Kültürü" adlı kitap bölümü "

Temel Bilgilerle Yöresel Mutfaklar - Örnek Menü ve Reçeteler" adlı kitapta yayınlandı.

KİTABIN ADI: Temel Bilgilerle Yöresel Mutfaklar - Örnek Menü ve Reçeteler

YAYINEVİ: Nobel Yayıncılık

YAYIN TARİHİ: 2021

EDİTÖRLER: Doç. Öğr. Üye. Hatice Sarı Gök/ Öğr. Gör. İpek Ünal

BÖLÜM ADI: Marmara Bölgesi'nin Yöresel Mutfak Kültürü

YAZAR ADI: Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yarmacı

Kitap için Tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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