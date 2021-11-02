DR.ÖĞR.ÜYESİ HASAN UĞUR ÖNCEL' İN İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı öğrencisi Şebnem Akman Balta ile gerçekleştirdikleri bilimsel çalışma...

Sağlık Bilimleri Fakültemizin, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doktora Öğretim Üyesi Hasan Uğur Öncel'in, danışmanlığını yaptığı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı öğrencisi Şebnem Akman Balta ile gerçekleştirdikleri bilimsel çalışma ile güncel bir konu olan ve geniş toplum kesimlerini etkileyen Pandemi yaşam şartlarının, Otellerin SPA çalışanları üzerindeki etkisi, DergiPark tarafından taranan Journal of Pre-Hospital dergisinde yayınlanmıştır.

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Journal of Pre-Hospital - Hastane Öncesi Dergisi JPH, DECEMBER 2021, 6(3): 323-338 HOD, ARALIK 2021, Cilt 6 - Sayı 3, Sayfa No: 323-338 323

Araştırma Makalesi -Research Article

TURİZM SEKTÖRÜ SPA ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ALGILANAN İŞ RİSKİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

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