Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erten "8. Uluslararası Kadın, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi'nde" sözel bildirisini sundu
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erten "8. Uluslararası Kadın, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi'nde" Hemşirelerin Kadın Sağlığına Dokunuşu; Kadın Sağlığı Danışmanlık Biriminin Oluşturulması ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi konulu sözel bildirisini sundu.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erten "8. Uluslararası Kadın, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi'nde" Hemşirelerin Kadın Sağlığına Dokunuşu; Kadın Sağlığı Danışmanlık Biriminin Oluşturulması ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi konulu sözel bildirisini sundu.
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