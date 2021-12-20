Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erten "8. Uluslararası Kadın, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi'nde" sözel bildirisini sundu - Haberler
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Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erten "8. Uluslararası Kadın, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi'nde" sözel bildirisini sundu

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erten
Habermetre - Haberler | Toplum

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erten "8. Uluslararası Kadın, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi'nde" Hemşirelerin Kadın Sağlığına Dokunuşu; Kadın Sağlığı Danışmanlık Biriminin Oluşturulması ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi konulu sözel bildirisini sundu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erten "8. Uluslararası Kadın, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi'nde" Hemşirelerin Kadın Sağlığına Dokunuşu; Kadın Sağlığı Danışmanlık Biriminin Oluşturulması ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi konulu sözel bildirisini sundu.

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