Dr. Öğr. Üyesi Gönül Ertunç Gülçelik çalışmasını Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi'nde sundu.
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Dr. Öğr. Üyesi Gönül Ertunç Gülçelik çalışmasını Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi'nde sundu.

Dr. Öğr. Üyesi Gönül Ertunç Gülçelik çalışmasını Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi'nde sundu.
Habermetre - Haberler | Toplum

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyemiz, Dr. Öğr. Üyesi Gönül Ertunç Gülçelik'in "Effect of Vestibular Rehabilitation on Bilateral Hypofunction According To Etiological Factors" isimli çalışmasını Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi'nde sundu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyemiz, Dr. Öğr. Üyesi Gönül Ertunç Gülçelik'in "Effect of Vestibular Rehabilitation on Bilateral Hypofunction According To Etiological Factors" isimli çalışmasını Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi'nde sundu.

https://onoder2021. serenaslive. com/files/937685cca5ed42aea40b2fbe0e4746fa. pdf

Kaynak: Habermetre

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Dr. Öğr. Üyesi Gönül Ertunç Gülçelik çalışmasını Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi'nde sundu. - Haberler
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