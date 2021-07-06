Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tarlak'ın Uluslararası İş Birliği ile Yaptığı Çalışma Yayınlandı
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Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tarlak'ın Uluslararası İş Birliği ile Yaptığı Çalışma Yayınlandı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tarlak'ın Uluslararası İş Birliği ile Yaptığı Çalışma Yayınlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyemiz, Dr. Öğr. Üyesi Fatih TARLAK'ın Uluslararası iş birliği ile yaptığı çalışma, Uluslararası Bilimsel Platformdaki en önemli veri tabanlarından olan Web of Science Core Collection verilerine göre Emerging Sources Citation Index kapsamındaki (WOS-ESCI)...

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyemiz, Dr. Öğr. Üyesi Fatih TARLAK'ın Uluslararası iş birliği ile yaptığı çalışma, Uluslararası Bilimsel Platformdaki en önemli veri tabanlarından olan Web of Science Core Collection verilerine göre Emerging Sources Citation Index kapsamındaki (WOS-ESCI) Journal of Pure and Applied Microbiology dergisinde yayınlanmıştır.

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Kaynak: Habermetre

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