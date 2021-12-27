DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH TARLAK, APPLIED FOOD BIOTECHNOLOGY DERGİSİNE YAYIN KURULU ÜYESİ OLARAK SEÇİLMİŞTİR.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tarlak, Uluslararası Bilimsel Platformda en önemli veri tabanlarından olan WEB of SCIENCE veri tabanına WOS-ESCI indeksi ile kayıtlı ve SCOPUS verilerine göre Q2 diliminde yer alan Applied Food...
FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tarlak, Uluslararası Bilimsel Platformda en önemli veri tabanlarından olan WEB of SCIENCE veri tabanına WOS-ESCI indeksi ile kayıtlı ve SCOPUS verilerine göre Q2 diliminde yer alan Applied Food Biotechnology dergisine "Yayın Kurulu Üyesi" olarak seçilmiştir.
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