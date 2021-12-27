DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH TARLAK, APPLIED FOOD BIOTECHNOLOGY DERGİSİNE YAYIN KURULU ÜYESİ OLARAK SEÇİLMİŞTİR.

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tarlak, Uluslararası Bilimsel Platformda en önemli veri tabanlarından olan WEB of SCIENCE veri tabanına WOS-ESCI indeksi ile kayıtlı ve SCOPUS verilerine göre Q2 diliminde yer alan Applied Food Biotechnology dergisine "Yayın Kurulu Üyesi" olarak seçilmiştir.

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