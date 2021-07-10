Dr. Öğr. Üyesi Ezgi CANKURT, Merkez Müdürümüz Olarak Göreve Başlamıştır 29-04-2021

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Sn. Dr. Öğr. Üyesi Ezgi CANKURT hocamız, Üniversite Rektörümüz Sn. Prof. Dr.

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Sn. Dr. Öğr. Üyesi Ezgi CANKURT hocamız, Üniversite Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Mümin ŞAHİN hocamızın takdirleri ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak atanmıştır.

Kıymetli hocamızı yeni görevi için tebrik eder, Merkezimiz için yapacağı çalışmalarda başarılar dileriz.

Kaynak: Habermetre