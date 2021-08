DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRU EFEOĞLU'NUN ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ YAYIMLANDI

İİSB Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ebru Efeoğlu'nun "Traditional and Innovative Approaches for Detecting Hazardous Liquids" başlıklı kitap bölümü, Handbook of Research on Innovations and Applications of AI, IoT, and Cognitive Technologies kitabında yayımlandı.