Dr. Öğr. Üyesi Bağçacı: "Romatizmal hastalıkların tedavisinde uzman takibi şart" Dr. Öğr. Üyesi Bağçacı: "Romatizmal hastalıkların tedavisinde uzman takibi şart" Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Dr. Öğr. Üyesi Bağçacı: "Romatizmal hastalıkların tedavisinde uzman takibi şart"

KONYA - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sinan Bağçacı, romatizmal hastalıkların tedavisinde bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanıldığı için hastaların risk altında olduğunu ve doktorlarının kontrolünde ilaç almaları gerektiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sinan Bağçacı, yeni tip korona virüs salgınına karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğinin altını çizerek, romatizmal hastalıkların tedavisinde bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan hastalara uyarılarda bulundu. Bağçacı, "Hastalıkla ilgili bu dönemde kullanılan ilaçların aralıklarının açılması gündeme gelebilir. Bu tür romatizmal hastalarının ilacı bırakma veya ilacın devam edilmesi ve takibi konusunda mutlaka hekimlerine başvurmalarını tavsiye ederim. Salgınla ilgili birçok risk taşıyan kronik hastalıklar olduğunu biliyoruz. Bunlardan kronik akciğer hastalığı, diyabet, bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde çok daha ağır seyrettiği ve bu kişilerde ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kronik hastalık listesine giren bu hastaların izolasyon kurallarına uymaları, sosyal mesafeye uymaları lazım. Bir metre olarak ilan edildi ama biz yine de kendimizi emniyete almak için en az iki metre uzak durmalıyız insanlardan ve dışarıya çıkma söz konusu olursa kesinlikle maske takmaları gerekiyor" dedi.

Bağışıklık sistemi iyi olan kişilerin takviye almasının şart olmadığını dile getiren Bağçacı, "Şu bitkisel takviyeyi alırsanız bağışıklık sisteminiz güçlenir gibi normal yeyip içen dengeli ve düzenli beslenen belirgin bir bağışıklık sistemi olan, sık ateşli hastalıklar geçirmeyen kişilerin çok fazla takviye alması şart değil. Normal dengeli ve yeterli beslenmelerinde bağışıklık için yeterli gıdaları alıyorlar. Sigara içmemelerini, alkol almamalarını, düzenli iyi uyku ve stresten uzak durmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA