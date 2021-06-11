Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Çoban Dinçsoy'un Yeni Makalesi Yayınlandı.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşen ÇOBAN DİNÇSOY'un İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesinde halk sağlığı alanında yaptığı "Targeted Mesoporous Silicga Nanoparticles for Improved Inhibition of Disinfectant Resistant Listeria...