Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Çoban Dinçsoy "Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetimi" Webinarına Konuşmacı Olarak Katıldı
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Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Çoban Dinçsoy "Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetimi" Webinarına Konuşmacı Olarak Katıldı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Çoban Dinçsoy 'Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetimi' Webinarına Konuşmacı Olarak Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşen ÇOBAN DİNÇSOY 09. 06. 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen "Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetimi" webinarına konuşmacı olarak katıldı.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşen ÇOBAN DİNÇSOY 09. 06. 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen "Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetimi" webinarına konuşmacı olarak katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Çoban Dinçsoy "Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetimi" Webinarına Konuşmacı Olarak Katıldı - Haberler
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