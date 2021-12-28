Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Özkan ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erkasap'ın tam metin bildirisi yayınlandı. - Haberler
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Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Özkan ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erkasap'ın tam metin bildirisi yayınlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Özkan ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erkasap'ın tam metin bildirisi yayınlandı.
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Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Özkan ve İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğr.

Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Özkan ve İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erkasap tarafından hazırlanan "A Meta-Analysis Study on the Relationship Between Fear of Covid-19 and Stress" başlıklı bildiri International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences isimli uluslararası konferansta tam metin olarak da basılmıştır.

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