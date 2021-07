Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Özkan' ın örgütsel davranış ve yönetim alanındaki makaleleri yayınlandı.

"Kybernetes" : 'A meta-analysis of the variables related to turnover intention among IT personnel' isimli makale için TIKLAYINIZ

"Journal of Nursing Management" : 'Abusive Supervision Climate and Turnover Intention: Is It My Coworkers or My Supervisor Ostracizing Me' isimli makale için TIKLAYINIZ

