Dr. Nüket Eroğlu kimdir, kaç yaşında? Nüket Eroğlu evli mi, nereli?

Beyaz TV'de programa konuk olan Nüket Eroğlu yaptığı açıklamalar ve verdiği önerilerin yanı sıra güzelliği ve görünümüyle de dikkat çekti. Vatandaşlar internetten Dr. Nüket Eroğlu kimdir? Nüket Eroğlu kaç yaşında, nereli? araştırmalarına başladı. İşte detaylar...

Estetik ve güzellik konularında önerileri ve açıklamalarla kadınların dikkatini çeken Nüket Eroğlu güzelliği ve bakımlı haliyle ekranlarda ilgi çekiyor. Peki Dr. Nüket Eroğlu kimdir? Nüket Eroğlu kaç yaşında, nereli?

DR. NÜKET EROĞLU KİMDİR?

Dr. Nüket Eroğlu, 1971 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. 49 yaşındaki Nüket Eroğlu, ilk, orta ve lise öğretimini Adana'da görmüştür.1993 yılında Ege Tıp Fakültesi'ni bitirmiş, 2000 yılında Ankara Numune Hastanesinde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Dr. Nüket Eroğlu, 2004 yılında Medikal Estetik Sertifikası almıştır. Halen 'Medikal Estetik Hekimi' olarak çalışmaktadır.

Dr. Nüket Eroğlu, Medikal Estetik konusunda Paris'te Ulusal Mezoterapi Derneği'nin düzenlediği eğitimlerde Dr. Lecoz, Dr. Pistor ve Dr. Herzog ile birlikte çalışmıştır. Medikal cilt uygulamalı eğitimlerini ve sertifikalarını Roma ve Milano'da ilk rejuvenasyon ve fraksiyonel karbondioksit CO2 lazer uygulamalarını yapan Prof. Dr. Bonan'dan almıştır. Dr. Nüket Eroğlu, Lazer lipoliz eğitimlerini ve sertifikasını Dr. Zerbinati'den almıştır. Dr. Nüket Eroğlu, AMWC, IMCAS, AMME, AMWC gibi her yıl tekrarlanan dünyadaki son estetik gelişmelerin takip edildiği ve tartışıldığı kongrelerde eğitim programlarına halen katılmakta ve estetik dünyasındaki gelişmeleri takip etmektedir.

Dr. Nüket Eroğlu, Opr. Dr. Arif Eroğlu ile evlidir. İki kızı vardır.