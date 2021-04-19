Dr. Nihat Dik kimdir? Nihat Dik kaç yaşında?
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Dr. Nihat Dik kimdir? Nihat Dik kaç yaşında?

Dr. Nihat Dik kimdir? Nihat Dik kaç yaşında?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Başarılı doktor Nihat Dik hakkında araştırmalar devam ediyor. Bir dönem Kanal D ekranlarında da görülen Nihat Dik hakkında Dr. Nihat Dik kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Dr. Nihat Dik kimdir?Estetik alanındaki çalışmalarıyla ün kazanan başarılı doktor Nihat Dik hakkında araştırmalar devam ediyor. Sağlık turizminin tanınan isimlerinden olan Nihat Dik hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik...

DR. NİHAT DİK KİMDİR?

Dr. Nihan Dik, 1972 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra üniversite için İstanbul'a yerleşti. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1997'de mezun olduktan sonra eğitimine Almanya'da devam etti. Frankfurt'ta estetik alanında çalışmalarda bulundu. Türkiye'ye döndüğünde Eczacıbaşı/ Baxter'da işe başlayan doktorumuz, 3 yıl boyunca Sorumlu Doktor olarak çalışmalarını sürdürdü. 2004 yılında özel bir polikliniği kurarak kariyerine devam etti.

Nihat Dik, 2020 yılına kadar ekranlara gelen Hayat Sağlıklı Güzel programını, Burcu Esmersoy ile birlikte sundu.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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