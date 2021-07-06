DR. Nihat Dik kimdir? DR. Nihat Dik kaç yaşında?

Estetik üzerine birçok yararlı bilgi veren ve televizyon programlarında vatandaşların sorularını yanıtlayan ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu DR. Nihat Dik kimdir? DR. Nihat Dik kaç yaşında?

Katıldığı televizyon programları ile tanınan DR. Nihat Dık, eğitimi ve çalışmaları ile merak ediyor. Peki, DR. Nihat Dık kimdir? DR. Nihat Dık kaç yaşında?

DR. NİHAT DİK KİMDİR?

Dr. Nihat Dik, 1997 yılındaİstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra eğitimine Almanya'da devam etti. Türkiye'ye döndüğünde Eczacıbaşı/ Baxter'da işe başlayan Dr.Nihat Dik, doktor çalışmalarına devam etti. Şuanda Medikal Estetik Hekimi olarak devam etmekte.