Dr. Necdet Yetim; "Çocuklarınızın bağışıklığını güçlendirin"

İZMİR Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, okullarda kademeli olarak başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ailelere, çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için tavsiyelerde bulundu.

İZMİR Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, okullarda kademeli olarak başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ailelere, çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için tavsiyelerde bulundu. Yetim, "Çocuğun dengeli beslenmesi, yeteri kadar uyuması, açık havada oksijenli ortamda olması bağışıklığını güçlendirecektir" dedi.

Koronavirüs döneminde güçlü bağışıklık sistemi ile aşıların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bağışıklığı güçlü olanlar, hastalıklara karşı direnç gösterirken kimileri ise hemen hastalandı. İzmir Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, bağışıklık sisteminin güçlü olup olmadığını anlamaya yarayan bir test uygulanmadığını belirterek, alınması gereken önlemleri anlattı:

"Bağışıklık sisteminin gösteren bir teste sahip değiliz. Ama dolaylı testler yapabiliyoruz. Mesela bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan kan hücrelerini sayıyoruz. Kan sayımı bunlardan biri. Bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan maddeler de mevcut. 'İmmunoglobulin' veya antikor gibi. Bunlar proteinle alakalıdır. Eğer protein miktarı azsa, bağışıklık sistemimiz zayıf olur. Başka faktörlerde var tabi. Mesela geçirilmiş bazı hastalıklar, bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Eğer kişi çok kolay bir şekilde ve sıklıkla hastalanıyorsa, direnci zayıftır. Bu bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu gösterir."'GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN HUZURLU BİR ORTAM'Okullarda kademeli olarak başlayacak yüz yüze eğitimde çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini hatırlatan Dr. Necdet Yetim, ailelere tavsiyede bulundu:

"Güçlü bağışıklık anne karnında başlıyor. İyi bir hamilelik dönemi gerekli. Sonrasında normal bir doğum gerçekleştirilmeli. Bebek dünyaya geldikten sonra ilk günlerden itibaren beslenmesi, bağışıklık sisteminde çok önemli rol oynar. Mesela ilk akla gelen anne sütüdür. Bebekliklerinde yeteri kadar anne sütüyle beslenmeyen çocukların, bağışıklığı düşük kalacaktır. Çocuğun dengeli beslenmesi, yeteri kadar uyuması, açık havada oksijenli ortamda bulunması ile huzurlu bir çevrede yaşaması bağışıklığı güçlendirecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı