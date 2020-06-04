Dr. Nazan Arık'tan uyarı: "Her dezenfeksiyon virüsten korumaz"
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Dr. Nazan Arık'tan uyarı: "Her dezenfeksiyon virüsten korumaz"

Dr. Nazar Arık, korona virüs sonrası bir çok kurumun tercih ettiği dezenfeksiyon çalışmalarının doğru şekilde yapılmasının önemine dikkat çekerek, "Her dezenfeksiyon virüslerden korumaz. Alanın temizliği, klima faktörü, yapılacak uygulama çeşidi çok önemli" uyarısında bulundu.

Dr. Nazan Arık'tan uyarı:
04.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:36

Dr. Nazar Arık, korona virüs sonrası bir çok kurumun tercih ettiği dezenfeksiyon çalışmalarının doğru şekilde yapılmasının önemine dikkat çekerek, "Her dezenfeksiyon virüslerden korumaz. Alanın temizliği, klima faktörü, yapılacak uygulama çeşidi çok önemli" uyarısında bulundu.

Doğru dezenfeksiyonun önemi hakkında bilgi veren Biosin Profesyonel Dezenfeksiyon Hizmetleri Müdürü Dr. Nazan Arık; "Profesyonel ortam dezenfeksiyonu işlemi kuru hava soğuk sisleme yöntemi ile yapılmalıdır. Dezenfeksiyon yapılan cihazların partikül atış büyüklüğü ve ortamda nem/ıslaklık bırakmaması önemlidir. Nem bırakması ortamdaki materyalleri olumsuz etkilemektedir. Şu an günümüz piyasasında bulunan çoğu ulv cihazı ne yazık ki popüler olduğu için ehli olmayan kişilerce de çok sık kullanılmakta ve ortamda nem bırakmaktadır" dedi.

Her dezenfeksiyonun virüslerden korumadığını sözlerine ekleyen Arık "Dezenfekte edilecek alanın temiz olması ve klima faktörü yapılacak uygulama çeşidi için oldukça önemlidir" şeklinde konuştu.

Mutlaka bir analiz ile ortamın hacmine göre dezenfeksiyon uygulanması gerektiğini savunan Arık, "Klima içerideki havayı sirküle ediyorsa, klima yollarını da mutlaka dezenfekte etmek gerekir. Özellikle insan sirkülasyonun fazla olduğu yerlerde bu uygulama daha sık yapılmalıdır. Yoğun insan sirkülasyonun olduğu yerlerde bir ortam dezenfeksiyonun çok uzun süre koruma sağlayacağından bahsedemeyiz. Mutlaka bir analiz ile ortamın hacmine göre dezenfeksiyon uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Sağlık Bakanlığı yetki belgesi olan firmalar yapmalı"

Dezenfekte işleminden ehil kişiler tarafından yapılmasının gerekliliğini vurgulayan Arık, hizmeti veren firmadan Sağlık Bakanlığı Biyosidal tip 2 ruhsatına sahip olduklarını gösteren belgeyi istemelerini ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulama yetki belgesi olan kişilerce uygulanma yapıldığından emin olmaları gerektiğini söyledi.

Evlerde, okullarda, kreşlerde hijyenin büyükler tarafından kontrollü bir şekilde yapılması ve çocuklara onların anlayacağı şekilde basit cümlelerle anlatılması gerektiğini vurgulayan Arık, kapı kolları, ortak kullanılmak zorunda olan eşyalar mutlaka düzenli olarak dezenfekte edilmesi çağrısında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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