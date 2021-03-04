Dr. Murat Aslan kimdir? Dr. Murat Aslan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Dr. Murat Aslan hayatı!
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Dr. Murat Aslan kimdir? Dr. Murat Aslan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Dr. Murat Aslan hayatı!

04.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:24
Dr. Murat Aslan kimdir? Dr. Murat Aslan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Dr. Murat Aslan hayatı!

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyeliği ile birlikte SETA Güvenlik Çalışmaları Araştırmacısı olarak görev yapan Dr. Murat Aslan kimdir? Dr. Murat Aslan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Dr. Murat Aslan hayatı ve biyografi nedir?

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyeliği ile birlikte SETA Güvenlik Çalışmaları Araştırmacısı olarak görev yapan Dr. Murat Aslan kimdir? Dr. Murat Aslan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Dr. Murat Aslan hayatı ve biyografi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DR. MURAT ASLAN KİMDİR?

1991 yılında Kara Harp Okulu'nun Yönetim Bölümünden mezun oldu. TSK bünyesinde muhtelif görevler aldı. Aynı dönem içinde, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde; 2006-2010 yılları arasında yüksek lisans, 2011-2017 yılları arasında doktora eğitimini tamamladı. Akademik çalışmalar yapmak üzere TSK'dan, kendi isteğiyle, 2017 yılı Şubat ayında emekli oldu. Başkent ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında muhtelif dersler vermeyi müteakip, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden kadro alarak öğretim üyesi oldu. Savunma ve güvenlik çalışmaları kapsamında güç kavramı, istihbarat ve propaganda kavram ve uygulamaları üzerinde yoğunlaştı. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyeliği ile birlikte SETA Güvenlik Çalışmaları Araştırmacısı olarak görev yapmaktadır.

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