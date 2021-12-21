Dr. Miray Özden'e Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL tarafından teşekkür plaketi verildi. Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Dr. Miray ÖZDEN'e 16-21 Kasım 2021 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen "Tam Bana Göre Festival" organizasyonunda "Gençlik ve Yerel Yönetimler" konulu yarışmada, hazırlık sürecindeki katkılarından dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Sayın Cüneyt YÜKSEL tarafından düzenlenen törende teşekkür plaketi takdim edilmiştir. Kıymetli hocamızı tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

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