Dr. Mehmet Hüseyin Nail ANLAR
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Dr. Mehmet Hüseyin Nail ANLAR

Dr. Mehmet Hüseyin Nail ANLAR
Habermetre - Haberler | Toplum

CUMHURBAŞKANLIĞI Cumhurbaşkanlığı Makamına ilişkin yazışmalar Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Devlet Denetleme Kurulu iş ve işlemleri Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi Külliyesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü TRT Bölge ve...

CUMHURBAŞKANLIĞI Cumhurbaşkanlığı Makamına ilişkin yazışmalar Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Devlet Denetleme Kurulu iş ve işlemleri Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi Külliyesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü TRT Bölge ve İl Müdürlüğü, Radyoevi Müdürlüğü, Haber Md. Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürlüğü Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Zarar Tespit Komisyonu Başkanlığı (5233 Sayılı Kanun) VALİLİK Açık Kapı Şube Müdürlüğü Sosyal medya ile ilgili iş ve işlemler İlçeler : Şile Çekmeköy Ümraniye

Kaynak: Habermetre

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