Dr. Mehmet Bakar son yolculuğuna uğurlandı
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Dr. Mehmet Bakar son yolculuğuna uğurlandı

11.10.2020 18:01 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:05
Dr. Mehmet Bakar son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden İstanbul'un eski sağlık müdürlerinden Dr. Mehmet Bakar, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden İstanbul'un eski sağlık müdürlerinden Dr. Mehmet Bakar, son yolculuğuna uğurlandı.

Bakar için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bakar'ın ailesinin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Sagˆlık Mu¨du¨ru¨ Kemal Memişoğlu ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakar'ın cenazesi, Eyüp Sultan'daki Tokmak Tepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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