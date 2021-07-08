Dr. Mehmet Arif Tuncer'in "Tüketici Etnosentrizmi ve Kültür (Alışveriş Merkezi için Bir Uygulama)" isimli kitabı yayımlandı
Uluslararası Ticaret ve Finansman(İngilizce) bölümü misafir öğretim üyesi Dr. Mehmet Arif Tuncer'in "Tüketici Etnosentrizmi ve Kültür (Alışveriş Merkezi için Bir Uygulama)" isimli kitabı yayımlanmıştır.
Uluslararası Ticaret ve Finansman(İngilizce) bölümü misafir öğretim üyesi Dr. Mehmet Arif Tuncer'in "Tüketici Etnosentrizmi ve Kültür (Alışveriş Merkezi için Bir Uygulama)" isimli kitabı yayımlanmıştır.
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Kaynak: Habermetre