Dr. Mehmet Arif Tuncer'in "Tüketici Etnosentrizmi ve Kültür (Alışveriş Merkezi için Bir Uygulama)" isimli kitabı yayımlandı
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Dr. Mehmet Arif Tuncer'in "Tüketici Etnosentrizmi ve Kültür (Alışveriş Merkezi için Bir Uygulama)" isimli kitabı yayımlandı

Dr. Mehmet Arif Tuncer'in 'Tüketici Etnosentrizmi ve Kültür (Alışveriş Merkezi için Bir Uygulama)' isimli kitabı yayımlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Uluslararası Ticaret ve Finansman(İngilizce) bölümü misafir öğretim üyesi Dr. Mehmet Arif Tuncer'in "Tüketici Etnosentrizmi ve Kültür (Alışveriş Merkezi için Bir Uygulama)" isimli kitabı yayımlanmıştır.

Uluslararası Ticaret ve Finansman(İngilizce) bölümü misafir öğretim üyesi Dr. Mehmet Arif Tuncer'in "Tüketici Etnosentrizmi ve Kültür (Alışveriş Merkezi için Bir Uygulama)" isimli kitabı yayımlanmıştır.

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Kaynak: Habermetre

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Dr. Mehmet Arif Tuncer'in "Tüketici Etnosentrizmi ve Kültür (Alışveriş Merkezi için Bir Uygulama)" isimli kitabı yayımlandı - Haberler
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