Dr. Mehmet Arif Tuncer'in "Tüketici Etnosentrizmi ve Kültür (Alışveriş Merkezi için Bir Uygulama)" isimli kitabı yayımlandı

Uluslararası Ticaret ve Finansman(İngilizce) bölümü misafir öğretim üyesi Dr. Mehmet Arif Tuncer'in "Tüketici Etnosentrizmi ve Kültür (Alışveriş Merkezi için Bir Uygulama)" isimli kitabı yayımlanmıştır.