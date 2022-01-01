Dr. Mars kolonyaları Türkiye geneline bayilik veriyor

Mardinli kimya mühendisi ürettiği kolonyaların markası ile Türkiye geneline bayilik verecek.

Mardinli kimya mühendisi Hamdullah Adsoy, Dr. Mars markası ile klasik ve çiçek kokuları ile üretilen kolonya ile birlikte enerji içeren doğal taşlardan da kolonya üretti. Dr. Mars markasıyla Türkiye geneline bayilik vereceklerini söyleyen Adsoy, "60 farklı koku ve 50 farklı şişe seçenekleriyle kolonyaya farkındalık kazandıran Dr. Mars kolonyaları olarak, uluslararası nitelikli markamızı, gerek yurt içi gerekse yurt dışı açılımlarla genişletmek amacıyla marka standartlarımızı yakalayabileceğine inanan yatırımcılara franchise hakkı tanımaktayız. İletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirler" dedi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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