Dr. Kübra Demir "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna Atanmıştır
Kasım - 2021 - DUYURULAR { 37 } Dr.
Kasım - 2021 - DUYURULAR { 37 } Dr. Kübra Demir"Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Öğr. Üyesi Nart COŞKUN "Doçent" Unvanı AldıDr. Öğr. Üyesi Semiha Bulut "Doçent" Unvanı AldıDoç. Dr. Selma Sabancıoğulları "Profesör" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Sedat Bay "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Salih Görgün "Profesör" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Nilgün Çekin "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Özlem Duran Aksoy "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Selma Gülyaz Özyurt "Profesör" Kadrosuna AtandıDr. Anıl Şahin "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDoç. Dr. Zekai Şenol "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Onur Avcı "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Seyran Kılınç"Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Hatice Terzi "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Hacıbayram Zengin "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Şeyda Figül Gökçe "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Sevil Ceylan Doğan "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Dilara Özbakır Işın "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Ayla Uzun Çiçek "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. İlker Temizer "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Adem Çiftci "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. İrfan Kaya "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Mustafa Ergül "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Ceylan Özsoy "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Serkan Atmaca "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Özcan Işık "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Bünyamin Demirgil "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Yunus Emre Birol "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Osman Kubilay Gül "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Selman Ablak "Doçent" Kadrosuna AtandıDr. Öğr. Üyesi Abdullah Ergün "Doçent" Unvanı AlmıştırDoç. Dr. Yakup ÜLKER "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Öznur Arslan "Doçent" Kadrosuna AtandıDoç. Dr. Adem Babacan "Doçent" Kadrosuna AtandıDr. Öğr. Üyesi Merve Tuncay "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Ali Türkdoğan "Doçent" Unvanı AlmıştırArş. Gör. Özhan Karataş Dr. Unvanı Almıştır Ekim - 2021 - DUYURULAR { 11 } Öğr. Gör. Gülden Polat Dr. Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Fatih Tüysüz Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Sefer Darıcı "Doçent" Unvanı AlmıştırProf. Dr. Züleyha Aslan Emekli OlmuşturArş. Gör. Mehmet Akif Hafızoğlu Dr. Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Büşra Gültekin Subaşı Dr. Unvanı AlmıştırProf. Dr. Zehra Seyfikli Emekli OlmuşturProf. Dr. Aynur Engin Emekli OlmuşturDr. Öğr. Üyesi Sema Mısır "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Ahmet Şevki Taşkıran "Doçent" Unvanı AldıYüksekokul Müdür Ataması (Prof. Dr. Halil Kıvanç ARIÇ) Eylül - 2021 - DUYURULAR { 13 } Konservatuvar Müdürü Ataması (Doç. Dr. Göktürk ERDOĞAN)Dr. Mehmet Ataş "Doçent" Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Kenan Koçkaya Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Onur TAYDAŞ "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Berna Saraçoğlu Kaya "Doçent" Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Lütfi Binkanat Emekli OlmuşturDr. Öğr. Üyesi Alper Koçyiğit "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Turhan Turan "Doçent" Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Abdulkadir Yüksel Dr. Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Hasan Atmaca Dr. Unvanı AlmıştırMerkez Müdürü Görevlendirmesi (Dr. Öğr. Üyesi Fatma HASTAOĞLU)Öğr. Gör. Mehmet Akif Buzpınar Dr. Unvanı AlmıştırÖğr. Gör. Mehtap Şeker Kayar Dr. Unvanı Almıştır Ağustos - 2021 - DUYURULAR { 6 } Dr. Öğr. Üyesi Ceylan Özsoy Hepokur "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Adem Çiftci "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Mevlüde Zengin "Doçent" Unvanı AlmıştırArş. Gör. Bahadır Şengün Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Adem Babacan "Doçent" Unvanı AlmıştırArş. Gör. Jebağı Canberk Aydın Dr. Unvanı AlmıştırDr. Şimşek Çelik "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Sezen Güleç "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırÖğr. Gör. Ali Çiçek Dr. Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Mustafa Ergül "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Aydemir Asdemir "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırMerkez Müdürü Görevlendirmesi (Doç. Dr. İlkay Demir)Dr. Yavuz Yılmaz "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Göktürk Erdoğan "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırArş. Gör. Dr. Ayhan Üngördü "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Birol "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Zekai Şenol "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Bünyamin Demirgil "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Yakup Ülker "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Onur Avcı "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Ayla Uzun Çiçek "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Öğr. Üyesi Hatice Terzi "Doçent" Unvanı AlmıştırDr. Hüseyin Özden "Dr. Öğr. Üyesi" Kadrosuna AtanmıştırDr. Öğr. Üyesi Sevil Ceyhan Doğan "Doçent" Unvanı Almıştır
Habermetre - Son Dakika Haberleri