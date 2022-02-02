DR Kongo'da elektrik akımına kapılan 26 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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DR Kongo'da elektrik akımına kapılan 26 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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DR Kongo'da elektrik akımına kapılan 26 kişi hayatını kaybetti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da kurulan pazar yerine elektrik kablolarının koparak düşmesinin ardından 26 kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da kurulan pazar yerine elektrik kablolarının koparak düşmesinin ardından 26 kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da kurulan pazar yerinde, yüksek voltajlı elektrik kabloları koparak evlerin ve alışveriş yapan insanların üzerine düştü. Suyun içine kurulmuş olan pazarda, akıma kapılan 23'ü kadın 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Elektrik kablolarının nasıl koptuğu ise henüz bilinmiyor. - KİNŞASA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, alışveriş, 3. Sayfa, Haber

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