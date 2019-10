Dr. Kacıroğlu; "Türk Tabipleri olarak, her şartta ve her halükarda devletimizin yanındayız"

11.10.2019 11:09

Erzurum Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu; "Ülkemizin temel sorunu, ihanet edenler, ihaneti mazur görenler, ihaneti savunanlardır" dedi.



Barış Pınarı operasyonuna destek veren Dr. Fatih Kacıroğlu; "Devletimizin terör bataklığını kurutmak, bölgede istikrarın sağlanması için kararlılıkla girdiği mücadeleye milletimizin topyekün verdiği desteğin istisnası olanların kendilerini bu milletin sesiymiş gibi sunumlaması trajikomiktir. Bilinsin ki terörün her türlüsü kötüdür. Adı ve ideolojisi ne olursa olsun tüm terör örgütlerinin ve teröristlerin karşısında dik duran, mücadele eden, mazlumların ve masumların sesi olan devletimiz dünya insanlarının da umududur" diye konuştu.



14 Mart Tıbbiyeliler ruhunu taşımakla vazifeli bir meslek örgütünün tam tersine bu denli isabetsiz, vahim ve hiçbir şekilde kabul edilemez açıklamasını kınadıklarını dile getiren Dr. Fatih Kacıroğlu; "Barış Pınarı Harekatını destekliyor, mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm fertlerine kolaylıklar ve muzafferiyetler diliyoruz.



Türk Tabipleri olarak, her şartta ve her halükarda devletimizin yanında olduğumuzu bu noktada milli menfaatlerimiz gereğince devletimizin emrettiği ve üzerimize düşen her türlü vazifeyi seve seve yapacağımızı beyan ediyoruz." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA