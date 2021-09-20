Dr. İzel Levi Coşkun'un Süreklilikten Sürdürülebilirliğe kitabı çıktı

Mazars Denge Ceo'su ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Elçisi Dr. İzel Levi Coşkun, yıllardır yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kaleme aldığı Süreklilikten Sürdürülebilirliğe kitabıyla köklü bir şirketin sürdürülebilirlik ekseninde dönüşüm hikayesini anlatan Dr. Coşkun, süreklilik ve sürdürülebilirlik arasındaki 10 temel farkı açıklayarak bu alanda adım atmak isteyen herkese bir kılavuz sunuyor.

Kitap, ne pahasına olursa olsun şirketlerin devamlılığını sağlamaya çalışan süreklilik yaklaşımından; önce insan ve çevre diyen ve hepimize yaşanabilir bir dünya vadeden sürdürülebilirlik yaklaşımına doğru nasıl bir dönüşüm olabileceğini; pandemiden sonra tüm dünyanın gündemine oturan ve modadan gıdaya, eğitimden yazılıma kadar birçok sektörü dönüştürmeye başlayan sürdürülebilirlik kavramının iş yaşamındaki karşılığını anlatıyor.

Dr. İzel Levi Coşkun, şirketlerin tek amacının kar elde etmek olduğu ve çevreye duyarlılığın, topluma katkının ve iyi yönetim anlayışının stratejik yaklaşımın merkezine alınmasının zaman gerektirdiği bir iş ortamında, doğru olduğuna inandığı yolu okurlarıyla paylaşıyor. Sürdürülebilirlik üzerine tamamladığı doktora çalışmasının ardından CEO'su olduğu köklü bir vergi, denetim, muhasebe ve danışmanlık şirketi olan Mazars Denge'nin dönüşümü sırasında yaşananları ve kendi aydınlanma yolculuğunu okurlarıyla paylaşıyor.

SÜREKLİLİK İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI ARASINDAKİ 10 TEMEL FARK İRDELENİYOR

Bir kurumsal dönüşüm hikayesi olarak da okunabilecek olan bu eser günümüzde iş hayatında baskın olan süreklilik kavramı ile sürdürülebilirlik kavramı arasındaki 10 temel farkı irdeliyor. Kısa vadeli düşünme – uzun vadeli düşünme; kar baskısı – sosyal, çevresel, ekonomik dengeleri besleme baskısı; ekonomik büyüme – gelişim; para ile ölçüm – para+diğer parametrelerle ölçüm; rakiplerle kıyasıya rekabet – rakiplerle paydaşlık; sadece kurumun çıkarı – bütünün çıkarı; tüketim – tasarruf + türetim; küresel – yerel; yıkıcı dil – barış dili; yatay düşünce – entegre düşünce arasındaki farklar açıklandıktan sonra Mazars Denge'nin sürdürülebilirlik yolculuğunda edinilen tecrübe aktarılıyor.

Sürdürülebilirlik konusunda adım atmak isteyen herkesin ihtiyaç duyduğu temel bakış açısını sunan kitap, farklı okur gruplarının ilgisini çekiyor. Süreklilikten Sürdürülebilirliğe kitabı; sürdürülebilirlik çalışmalarına başlamak isteyen tüm kurumlar için bir kaynak, iş hayatına yeni atılacak gençler için gelecek tercihlerini netleştirmek açısından gerçek yaşam örnekleri üstünden ilerleyen bir rehber ve girişimciler için iş planlarına entegre edebilecekleri önemli bir yol haritası sunuyor.

Editörlüğünü Gül Ulu'nun, kapak ve sayfa tasarımını Selin Estroti İpeker'in yaptığı, Artisan Yayınlar'dan çıkan 194 sayfalık Süreklilikten Sürdürülebilirliğe kitabı sürdürülebilirlikle ilgilenenlerin kütüphanelerindeki önemli bir boşluğu doldurmaya aday gösteriliyor.

DR. İZEL LEVİ COŞKUN KİMDİR?

1973 İstanbul doğumlu olan Dr. İzel Levi Coşkun, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra, University of lllinois at Urbana Champaign'de MBA yaptı. 2004-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde girişimcilik dersi veren Dr. Coşkun 'Kurumsal Sürdürülebilirlik' konulu teziyle Marmara Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nde doktor oldu. 1991 yılında iş hayatına atılan Coşkun, muhasebe, bağımsız denetim, vergi, danışmanlık ve iç denetim alanlarında uzmanlık kazandıktan sonra, 2010 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük 5 muhasebe, denetim, vergi ve danışmanlık şirketi arasında olan Mazars Denge'de CEO ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Elçisi olarak görevine devam etmektedir.

Türkiye Sanayici İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Business for Goals (B4G) Platformu ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) yönetim kurullarında yer almaktadır. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYK), Buğday, Endeavor, Genç Yönetici İş İnsanları Derneği (GYİAD), Kültür Mirasını Koruma Derneği (KMKD), Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) gibi birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol almaktadır. Sibel Horada Coşkun'un eşi ve Serra Levi Coşkun'un babasıdır.