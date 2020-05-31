Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi hizmete açıldı
Hastanenin genel görüntüleri Hastane içerisinden görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışı yapıldı.
31.05.2020 18:23 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:29
Hastanenin genel görüntüleri
Hastane içerisinden görüntüler
İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışı yapıldı.
Kaynak: AA